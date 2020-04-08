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Определен срок эмоционального выгорания в самоизоляции

Источник:
РБК
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Фото: © reynermedia / CC BY 2.0

Психологическое выгорание у людей, вынужденных в условиях самоизоляции постоянно находится дома, может начаться на третьей неделе самоизоляции, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«У людей в подобной ситуации уже на третьей неделе может возникнуть эмоциональное выгорание», — приводит РБК слова Скворцовой. Она пояснила, что к этому может привести монотонный образ жизни. По словам главы ФМБА, нужно не допустить подобных психологических проблем, которые могут привести к тому, что человек нарушит режим самоизоляции.

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Президент России Владимир Путин во время телевизионного обращения к гражданам 2 апреля объявил, что период нерабочих дней продлится до конца месяца. Россиянам рекомендовано оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса. Компании и учреждения по возможности переходят в удаленный режим работы. Во всех российских регионах введены ограничения по передвижению граждан.

На совещании с экспертами-вирусологами 7 апреля Владимир Путин обратился к ним с просьбой оценить возможность сократить число нерабочих дней. Директор института «Микроб» Владимир Кутырев заявил, что эффективность принятых мер станет видна только через неделю, и только тогда можно будет вернуться к разговору об отмене ограничений.

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