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Трамп призвал медицинские компании помочь с лечением Джонсона

Источник:
РИА Новости
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Фото: The White House from Washington, DC

Президент США Дональд Трамп попросил неназванные «ведущие компании» помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.

По заявлению Трампа, речь идет о некоем «сложном лечении», которым располагают компании и которое они могут предоставить Джонсону. Мы связались со всеми докторами Бориса, посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать», — сказал Трамп.

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«Мы работаем с Лондоном в том, что касается Бориса», — приводит РИА Новости слова президента США.

В понедельник вечером Джонсон был переведен в палату интенсивной терапии из-за ухудшения его состояния. Накануне его доставили в больницу в центре Лондона после того, как у него в течение десяти дней после заражения коронавирусом не проходили кашель и высокая температура. 

Перевод в палату интенсивной терапии был произведен на случай, если Джонсону потребуется искусственная вентиляция легких. В настоящее время он дышит с кислородной маской.

Тема: Распространение коронавируса
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