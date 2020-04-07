Трамп призвал медицинские компании помочь с лечением Джонсона

Президент США Дональд Трамп попросил неназванные «ведущие компании» помочь в лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от коронавируса.

По заявлению Трампа, речь идет о некоем «сложном лечении», которым располагают компании и которое они могут предоставить Джонсону. Мы связались со всеми докторами Бориса, посмотрим, что произойдет, но они готовы начинать», — сказал Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель

«Мы работаем с Лондоном в том, что касается Бориса», — приводит РИА Новости слова президента США.

В понедельник вечером Джонсон был переведен в палату интенсивной терапии из-за ухудшения его состояния. Накануне его доставили в больницу в центре Лондона после того, как у него в течение десяти дней после заражения коронавирусом не проходили кашель и высокая температура.

Перевод в палату интенсивной терапии был произведен на случай, если Джонсону потребуется искусственная вентиляция легких. В настоящее время он дышит с кислородной маской.