Питание Путина сравнили с Трампом и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили питание президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель.

В обычный рацион Путина входят постное мясо, рыба жирных и нежирных сортов, фрукты, овощи, крупы и яйца. Российский лидер старается избегать продуктов глубокой переработки и алкоголя, но для тостов при необходимости выбирает вино или пиво, пишет издание El Confidencial.

В стандартный завтрак Путина входят яйца в виде омлета, фрукты и сухофрукты, гречневая каша с добавлением проса и алтайского меда, а ужин отличается легкостью и состоит из молочных или кисломолочных продуктов, отмечается в материале.

Трамп является сторонником фастфуда: в его рацион входят гамбургеры и сэндвичи с яйцами и сыром, бекон и соусы, жареные крылышки с картошкой фри, а также пицца. В питание также входят прохладительные напитки и выпечка. При этом лидер США вообще не пьет алкоголь.

Канцлер Германии Ангела Меркель предпочитает немецкую кухню — в ее рационе пюре и сосиски с различными соусами, сырные фондю, она также регулярно пьет пиво. При этом ужинает немецкий лидер в основном варенными и сырыми овощами.