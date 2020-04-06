Табачные заводы остались на «карантине»

Производители табака в России не могут возобновить работу из-за нерабочих дней. Табачные изделия исключили из перечня товаров первой необходимости, а региональные власти не внесли заводы в список предприятий, которым разрешено работать, сообщил Sibnet.ru представитель крупнейшей табачной компании в России.

«На текущий момент фабрики продолжают стоять, опубликованные постановление и разъяснения правительства Санкт-Петербурга могут трактоваться по-разному. Будем принимать внутреннее решение на основании имеющихся документов, так как список товаров первой необходимости на региональном уровне принимать не планируют», — прокомментировал представитель компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА

Объявление в России нерабочих дней в связи с распространением коронавируса заставило крупнейших производителей табака остановить свои заводы. Четыре крупнейших табачных компаний в России остановили свои производства — «Дж.Т.И.Россия», Philip Morris, British American Tobacco (БАТ) и Imperial Tobacco.

Между тем в России более 36 миллионов курильщиков, а запасов уже имеющейся продукции компаний может не хватить, чтобы обеспечить всех потребителей продукцией. Кроме того, табачная отрасль обеспечивает ежегодные акцизные поступления в размере около 600 миллиардов рублей, на ее предприятиях в России занято более 10 тысяч человек.