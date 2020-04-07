Минсельхоз разрешил табачным заводам работать

Со вторника крупнейшие производители табачной продукции возобновили работу на основании разъяснений Минсельхоза РФ, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-центра British American Tobacco в России.

«На основании разъяснений Минсельхоза компания запускает производства со вторника», — прокомментировала представитель «БАТ».

Заводы по производству табачной продукции вынуждены были остановить производство после объявления в России нерабочих дней, так как сигареты исключили из списка товаров первой необходимости, и до вторника у производителей не было оснований возобновлять производство. Запасов готовой продукции компаний могло не хватить для полного обеспечения спроса на рынке.

В понедельник Минсельхоз России направил в регионы разъяснения, касающиеся работы подведомственных ему отраслей в период с 4 по 30 апреля. В них указывается, что табачные фабрики могут возобновить производство, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Из письма главы ведомства Дмитрия Патрушева следует, что предприятия, производящие табачную продукцию и сырье, входят в перечень организаций, на которые действие указа о нерабочих днях не распространяется.