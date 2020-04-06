Эксперты спрогнозировали падение цен на новостройки до 30%

Российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%, при этом их потери могут превысить 200 миллиардов рублей, считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — приводит ТАСС анализ рейтингового агентства.

Последующее восстановление спроса и цен при таком сценарии может занять от двух до четырех лет, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 200 миллиардов рублей и более (25% и больше от выручки 2019 года).

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В случае негативного сценария, который предполагает окончание карантинных мер не ранее середины 2020 года, падение объемов рынка, по мнению экспертов, сохранится и во втором полугодии. Объясняется это тем, что за более продолжительный период заметная доля населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее четвертого квартала 2020 года.

При умеренном сценарии, который предполагает сохранение карантина и режима самоизоляции в течение апреля-мая, полноценное восстановление спроса на недвижимость (падение которого прогнозируется на 5-10%) может начаться уже в третьем квартале.

«При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года», — полагают аналитики НКР.