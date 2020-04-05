Кремль призвал мир подготовиться к экономическому кризису

Экономический кризис, вызванный в том числе пандемией коронавируса, потребует для его преодоления координации усилий со стороны многих государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — приводит ТАСС слова Пескова.

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«Предстоит много работы», — сказал Песков.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал оценку, насколько может снизиться ВВП страны в 2020 году на фоне обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

«За две последние недели прогнозы по российской — в том числе — экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП может составить в этом году существенную величину — от трех до пяти процентов, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на восемь процентов», — спрогнозировал Кудрин.