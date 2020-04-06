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Больной COVID-19 Борис Джонсон госпитализирован

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ben Shread / OGL 3

Заразившийся коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован для проведения анализов, говорится в заявлении канцелярии главы правительства.

Слабые симптомы: повышенная температура и кашель — появились у Джонсона 27 марта, об этом он написал в Twitter. Премьер изолировался дома и продолжил работать.

«По совету своего врача премьер-министр был госпитализирован для проведения анализов. Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», — цитирует ТАСС заявление Даунинг-стрит.

Джонсон госпитализирован экстренно, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких, приводит РИА Новости слова своего источника, близкого к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

Джонсону 55 лет, он занимает пост премьер-министра Великобритании с июля 2019 года. Его невеста Кэрри Симондс, находящаяся на позднем сроке беременности, заявила, что перенесла заболевание, вызываемое новым коронавирусом.

По данным сайта Worldometer на утро 6 апреля, в Великобритании число заразившихся коронавирусом приближается к 48 тысячам. Более 4,9 тысячи граждан скончались.

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