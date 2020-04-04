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Спасатели достали в Подмосковье шесть человек из-под завалов дома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома в Орехово-Зуево шесть человек, трое из них были доставлены в больницу. Еще один человек погиб, сообщается на сайте СК РФ.

В результате взрыва было повреждено десять квартир. Из дома эвакуировали 200 человек. Следствие рассматривает все версии взрыва газа в пятиэтажном доме, в их числе — утечка газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности прокурора Подмосковья Андрею Ганцеву выехать на место случившегося для организации работы следователей и усилить следственную группу.

К месту взрыва также выехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава МЧС РФ Евгений Зиничев и начальник регионального МЧС Сергей Полетыкин. Продолжается разбор завалов.

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Топ комментариев

NEXT warrior

Добавлю - деньги слетать за границу есть, ответственности и мозгов нет.

_RezidenT_

кушать их может и не будут (не факт)...но уменьшать их численность наверняка станут...бедные котики

HAAN27

У меня Ростелеком, меня ни чем не напугать!!!

][poiuytrewq

лобуда полная раньше надо было сдерживать я иму неверю потерял доверия

Nik3316

и массово закрывает уже существующие скважины...