Спасатели достали в Подмосковье шесть человек из-под завалов дома

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного дома в Орехово-Зуево шесть человек, трое из них были доставлены в больницу. Еще один человек погиб, сообщается на сайте СК РФ.

В результате взрыва было повреждено десять квартир. Из дома эвакуировали 200 человек. Следствие рассматривает все версии взрыва газа в пятиэтажном доме, в их числе — утечка газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности прокурора Подмосковья Андрею Ганцеву выехать на место случившегося для организации работы следователей и усилить следственную группу.

К месту взрыва также выехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава МЧС РФ Евгений Зиничев и начальник регионального МЧС Сергей Полетыкин. Продолжается разбор завалов.