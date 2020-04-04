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Россия полностью прекратила международное авиасообщение

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия с 4 апреля приостановила все международные рейсы для возвращения россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе коронавирусом.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в сообщении.

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Для возобновления работы по вывозу россиян из-за рубежа, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.

Россиянам, представившим соответствующие сведения о себе, будет оказана необходимая помощь на время их пребывания за границей. Им также по необходимости продлят документы, на основании которых они находятся за рубежом.

На прошлой неделе Росавиация ограничила до 500 человек в сутки число россиян, которых будут вывозить из зарубежных стран. Рейсы в Москву были возможны только через международный аэропорт Шереметьево. Для региональных аэропортов была принята квота по 200 человек в день, возвращавшихся в Россию.

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