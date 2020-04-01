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Отделения Почты России открываются со 2 апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Отделения Почты России в четверг и пятницу будут работать в установленном режиме, клиентам предоставят весь перечень услуг. О дальнейшем режиме работы почтовых отделений будет сообщено дополнительно, сообщила пресс-служба организации.

«Почта России продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями. В малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости», — говорится в сообщении Почты.

Количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения, будет сокращено согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

Однако Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

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