Арендаторам барнаульских ТЦ пообещали льготы

Известный в Алтайском крае предприниматель Евгений Ракшин, владеющий крупными торговыми центрами в регионе, призвал арендаторов к сознательности и обещал отменить арендную плату.

Главными приоритетами в работе он назвал защиту здоровья и безопасность покупателей, персонала и партнеров и сказал, что поддерживает усиление мер противодействия эпидемии. Призвал всех беречь свое здоровье и здоровье своих близких.

«Просим каждого из вас проявить гражданскую и человеческую сознательность и временно закрыть свои отделы, если в ассортименте ваших магазинов нет товаров первой необходимости. Со своей стороны, мы не будем начислять арендную плату вашим отделам за период закрытия на время карантинных мероприятий», – сказано в официальном обращении Ракшина.

Он сказал, что рассчитывает на поддержку и понимание. «От нашей с вами сознательности и ответственности зависит жизнь и здоровье сотрудников и посетителей. Только вместе мы сможем справиться с создавшейся непростой ситуацией», – добавил предприниматель.

В Алтайском крае компания Ракшина «Первый» управляет торговыми центрами в «Галактика» и «Волна» Барнауле, «Ривьерой» в Бийске и «Радугой» в Рубцовске.

По последним данным, в Алтайском крае зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Бльные находятся в городской больнице №5, которая будет принимать ациентов только с этим диагнозом.