Богослужения в Забайкалье проведут в Instagram

Трансляцию богослужений в Забайкальском крае проведут в Instagram в связи с введением режима самоизоляции в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Читинской епархии.

«Читинская епархия начинает online-трансляции богослужений для забайкальцев в Instagram», – сообщила организация.

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Богослужения пройдут в субботу и в воскресенье с утра. Глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий поддержал мероприятия, предпринятые региональными властями для предотвращения распространения коронавируса. В Читинской епархии введены ограничительные меры.

В Забайкальском крае с 31 марта действует режим самоизоляции. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин, выгуливать животное не дальше 500 метров от дома, держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.