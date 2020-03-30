НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Грейпфрут назвали смертельно опасным фруктом

Источник:
Sibnet.ru
427 1
Фото: © Sibnet.ru

Употребление грейпфрута одновременно с лекарственными препаратами может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, выяснили ученые.

Сок грейпфрута содержит активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45, пишет издание SasaPost. Данный фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Сбой в функции P45 приводит к тому, что действующие вещества медикаментов начинают накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Возможен и обратный вариант — эффективность лекарств снижается из-за слишком низкой концентрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазваны самые полезные для кишечника продукты

«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в результате выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно», — утверждается в материале.

По подсчетам ученых, грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения самых разных болезней. Сочетание фрукты и ряда препаратов вызывают нарушение сердечного ритма, приводят к тромбам, повреждениям почек, внезапной остановке сердца.

В список таких лекарств вошли статины, виагра, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, средства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки.

Еще по теме
Россия создала три препарата для лечения COVID-19
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
«Яндекс» оценит уровень самоизоляции россиян
Девятого зараженного в Новосибирске изолировали через суд
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Россия создала три препарата для лечения COVID-19
•
Уголовное дело впервые возбудили за нарушение карантина
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
Как это работает
•
Ламинат для ванных: какое напольное покрытие лучше?
•
Как убрать низ живота: трехфазная работа
•
Виртуальные путешествия: обзор приложений
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Заболевшая коронавирусом жительница Алтая летела с депутатами
Сибирь 30.03.2020 18:27
Новосибирск отправил в Китай почти 10 тонн мороженого
Сибирь 30.03.2020 17:49
Барнаулец взломал сейф шефа, отмечая рождение ребенка
Сибирь 30.03.2020 17:42
Медведи и бурундуки проснулись на Алтае
Сибирь 30.03.2020 17:15
Самое популярное
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
10101
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
6888
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
6541
Загадочного кота впервые засняли на знаменитом плато Алтая
5246
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Новый экспериментальный налог распространят на Россию
•
Коронавирусной инфекцией заболели еще 302 россиянина
•
Россия создала три препарата для лечения COVID-19
•
Уголовное дело впервые возбудили за нарушение карантина
Подробности
•
«Мы не виноваты»: турбазы Алтая закрыли до лета
•
Расшифровано предсказание Нострадамуса про коронавирус
•
Почему погиб Гагарин: основные версии
•
Законно получить военный билет: зачем нужен юрист
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком открыл бесплатные видеоуроки для школьников
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
Мультимедиа
•
«Я просто хочу друга»: коронавирус в мемах и демотиваторах
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США стали лидером по числу зараженных коронавирусом
59
Российскую помощь Италии посчитали бесполезной
54
Россия представила препарат для лечения коронавируса
52
Швеция отказалась от борьбы с коронавирусом
46
План Путина против коронавируса. Главное
43