Грейпфрут назвали смертельно опасным фруктом

Употребление грейпфрута одновременно с лекарственными препаратами может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, выяснили ученые.

Сок грейпфрута содержит активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45, пишет издание SasaPost. Данный фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Сбой в функции P45 приводит к тому, что действующие вещества медикаментов начинают накапливаться в организме в опасных для здоровья количествах. Возможен и обратный вариант — эффективность лекарств снижается из-за слишком низкой концентрации.

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«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в результате выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно», — утверждается в материале.

По подсчетам ученых, грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения самых разных болезней. Сочетание фрукты и ряда препаратов вызывают нарушение сердечного ритма, приводят к тромбам, повреждениям почек, внезапной остановке сердца.

В список таких лекарств вошли статины, виагра, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, средства от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки.