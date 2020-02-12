Названы самые полезные для кишечника продукты

Медики назвали продукты, употребление которых восстанавливает слизистую оболочку кишечника. В список вошли кокос, перечная мята, лосось, малина и лимон.

Отмечается, что продукты на основе кокоса, включая молоко и йогурт, обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами, пишет немецкий портал Focus. Перечная мята помогает снять симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Остановить воспалительный процесс и форсировать активность полезных кишечных бактерий помогут жирные сорта рыбы, богатые омега-3 кислотами — например, лосось. Такие продукты снижают риски хронических болезней толстой кишки, включая рак.

Малина благодаря высокому содержанию клетчатки предотвращает запоры. В одной порции ягод содержится примерно 8 граммов клетчатки, что составляет четверть от суточной потребности человека.

Лимоны содержат много витамина C, который поддерживает здоровый бактериальный баланс в организме и играет важную роль в образовании коллагена — белка, необходимого для защиты кишечника.

Медики напоминают, что от состояния кишечной флоры зависит работа всей иммунной системы, поскольку около 70% всех клеток, которые производят антитела, находятся именно в слизистой кишечника.