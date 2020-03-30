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Рубль обрушился после новостей про карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль упал после открытия торгов на Московской бирже, курс евро превысил 89 рублей, доллар приблизился к психологической отметке в 81 рубль, свидетельствуют данные торговой площадки.

Одновременно индекс Московской биржи снизился на 0,82% — до 2381 пункта, а индекс РТС упал на 2,2%, до 934 пунктов. Падение происходит на фоне сообщений о введении в Москве и Подмосковье тотального карантина.

С 30 марта в Москве и Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Гражданам разрешается покидать квартиру только для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула домашнего питомца или выноса мусора.

Также на курс рубля оказывает влияние нефть — на торгах на лондонской бирже ICE в понедельник цена нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, обновив минимум с 11 февраля 2002 года.

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