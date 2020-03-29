Число жертв коронавируса в России за сутки выросло вдвое

Четыре летальных случая у пациентов с положительным тестом на коронавирус зафиксировано в России за сутки, количество погибших выросло до восьми, сообщил оперштаб.

По данным оперштаба, две новые смерти произошли в Москве, по одному — в Оренбурге и Санкт-Петербурге. Одному из пациентов, скончавшихся в столице, было 90 лет, он страдал хроническими заболеваниями.

За последние сутки в России подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Впервые диагнозы поставлены в Амурской, Иркутской и Омской областях.

Общее число зараженных — 1 534 человек в 65 регионах.