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Минздрав назвал препараты от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Минздрав России 27 марта обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. Документ опубликован на сайте ведомства.

В списке возможных к назначению для лечения коронавирусной инфекции у взрослых лекарств значатся новые препараты, которые ранее там отсутствовали. При этом уточняется, что ряд лекарств сейчас проходят клинические испытания.

В списке следующие препараты:

  • Лопинавир+ и Ритонавир (применяются при терапии ВИЧ-инфекции)
  • Хлорохин и Гидроксихлорохин (противомалярийные средства)
  • Рекомбинатный интерферон Бета 1b (применяется при рассеянном склерозе)
  • Рекомбинантный интерферон Альфа 2b (применяется при гепатите C)

«Среди препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19, можно отметить также умифеновир, ремдесивир, фавипиравир», — отмечается в рекомендациях ведомства.

Подчеркивается, что имеющиеся на сегодня сведения о результатах лечения с применением данных препаратов не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, однако лечение с их помощью допустимо.

В рекомендациях также появились новые разделы, посвященные антибактериальной терапии при осложненных формах коронавирусной инфекции у беременных. Особое внимание уделено безопасности медицинских работников и пациентов в части профилактики заболевания.

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