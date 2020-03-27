Почему погиб Гагарин: основные версии

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин ровно 52 года назад трагически погиб во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Расследование дела по крушению истребителя заняло 29 томов, однако однозначную причину авиакатастрофы до сих пор не установили, а все данные сразу засекретили. Мы собрали основные версии катастрофы.

Гагарин с 1957 года до зачисления в отряд космонавтов в 1960 году служил летчиком 769-го истребительного авиационного полка ВВС Северного флота в Мурманской области. Общий налет — 320 часов. После своего полета в космос его не допускали к пилотированию, восстанавливать уровень подготовки он начал только в 1967 году, до катастрофы успел налетать девять часов.

Авиакатастрофа

Гагарин утром 27 марта 1968 года взлетел на учебном самолете МиГ-15УТИ с подмосковного аэродрома Чкаловский вместе летчиком-инструктором и командиром полка Владимиром Серегиным. Полет начался в 10.18, выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут.

Самолет управлялся Гагариным, на инструкторском месте находился Владимир Серегин, которому поручили проверить подготовленность первого космонавта к возобновлению самостоятельных полетов на боевом истребителе после восьмилетнего перерыва. Уже через 12 минут после взлета Гагарин доложил, что полетное задание выполнено и попросил разрешение на разворот.

После положительного ответа связь с экипажем оборвалась. Ряд очевидцев утверждали, что услышали в это время два громких взрыва. Обломки самолета и останки летчиков через несколько часов были обнаружены в лесу поисковой группой. Сразу же была создана комиссия по расследованию ЧП.

Она установила, что на момент взлета условия видимости были нормальными, а высота нижней границы облаков составляла 900 метров над земной поверхностью. Анализ отпечатков стрелок наручных часов Гагарина показал, что катастрофа произошла в 10.31, примерно через 50—70 секунд после последнего радиообмена с летчиком

Истребитель МиГ-15УТИ, на котором разбились Гагарин и Серегин, был выпущен 19 марта 1956 года заводом в Чехословакии. После выпуска он прошел два ремонта, последний в 1967 году. Двигатель РД-45ФА был изготовлен 25 декабря 1954 года и прошел четыре ремонта. Изучение обломков показало, что все бортовые системы самолета до катастрофы работали нормально.

Официальная версия

Комиссия предположила, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей и погибли. Специалисты утверждали, что летчики до последнего боролись, хотя испытывали колоссальные перегрузки. Им не хватило всего 200-300 метров высоты.

«Наиболее вероятной причиной гибели Гагарина и Серегина был резкий отворот самолета с целью избежать столкновения с шаром-зондом, менее вероятной причиной был отворот самолета от верхней кромки облаков. В результате резкого отворота самолет вышел на критические углы полета», — говорилось в акте государственной комиссии.

Версия Ильюшина и Седова

Группа авиационных специалистов, возглавляемая заслуженными летчиками-испытателями СССР Седовым и Ильюшиным, провела в 1968 году независимую экспертную оценку движения самолета. Они пришли к выводу, что Гагарин и Серегин не управляли самолетом в последние секунды — скорее всего, летчики по неизвестной причине потеряли сознание.

«Объяснить движение самолета по рассчитанным группой динамики полета траекториям никакими сознательными действиями экипажа невозможно. Такое движение самолета, вероятнее всего, могло быть при временной потере экипажем работоспособности в воздухе вследствие какого-либо воздействия на экипаж»,— говорилось в заключении.

Версия Леонова

Космонавт Алексей Леонов полагает, что к срыву самолета в штопор привел неосторожный маневр истребителя Су-15, несанкционированно оказавшегося в районе полета. В момент катастрофы он находился на аэродроме. Леонов заявил журналистам, что ему показывали засекреченные документы комиссии, расследовавшей гибель Гагарина.

«27 марта 1968 года во время пилотирования самолета в этом же районе несанкционированно оказался другой самолет: Су-15, выполнявший полет с аэродрома Жуковский», — рассказал космонавт. По его версии, Су-15 прошел рядом с МиГ-15УТИ Гагарина и перевернул его воздушной волной, вогнав в штопор.

Версия Аксенова

Летчик-космонавт Владимир Аксенов, который в день гибели Юрия Гагарина проходил вместе с ним медицинский осмотр, полагает, что причиной катастрофы могла стать усложненная метеообстановка. Она отличалась расположением верхнего края сплошной облачности на высоте около четырех километров, а нижнего края — на высоте всего 600 метров от земли.

После попадания в плотную облачность пилоты ошиблись, самолет затянуло в глубокую нисходящую спираль, а при интенсивных попытках уйти вверх он сорвался в штопор и разбился. После выхода из облака катапультироваться было поздно — до земли оставалось всего 600 метров, а МиГ-15 падал почти вертикально со скоростью около 700 километров в час.

Версия Кузнецова

Бывший сотрудник НИИ эксплуатации и ремонта авиационной техники и полковник ВВС в отставке Игорь Кузнецов предположил, что в самолете МиГ-15УТИ мог остаться полуоткрытым один из вентиляционных кранов. Нарушение герметичности кабины было обнаружено только после выхода на заданную высоту.

Чтобы предупредить кислородное голодание, летчики резко попытались снизить самолет до рекомендованного инструкцией уровня в две тысячи метров, но быстрый перепад давления вызывал у них потерю сознания, после чего МиГ-15УТИ вошел в штопор и разбился, полагает эксперт.

Версия Шершера

Инженер-полковник ВВС Эдуард Шершер пришел к выводу, что вероятной причиной катастрофы явилось столкновение самолета с землей в результате неправильного выхода из пикирования при выполнении фигур высшего пилотажа, не указанных в полетном задании. Катастрофе способствовали сложная метеообстановка.

По мнению полковника, Гагарин закончил задание намного раньше, чем планировалось, поэтому решил выполнить еще несколько элементов на обратном пути к аэродрому. Однако он не учел, что на самолете были подвесные баки, которые затрудняли пилотаж. В результате МиГ-15УТИ столкнулся с землей.

Конспирологические теории

Засекреченность дела породила множество слухов вокруг гибели первого космонавта. Например, большое распространение получила теория, что Гагарин с Серегиным перед полетом выпили по стакану водки и разбили самолет. Однако медики после изучения тел не обнаружили алкоголь в крови пилотов.

Существуют также конспирологические теории о том, что у Гагарина возник конфликт с высшим руководством страны, после чего КГБ подстроило катастрофу или даже тайно арестовало космонавта, фальсифицировав крушение. Кроме этого, есть теория о том, что космонавт на самом деле погиб в ходе испытаний секретного аппарата «Зонд-4», который готовился к лунной миссии.