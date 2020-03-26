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Борис Акунин заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Андрей Струнин / CC BY-SA 4.0

Известный российский писатель Григорий Чхартишвили известный как Борис Акунин заразился коронавирусом и сообщил об этом читателям на своей странице в Facebook.

«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – заявил писатель.

Он добавил, что страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. «Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – добавил Акунин.

В комментариях подписчики пожелали ему здоровья, назвали модником и дали советы, что делать, чтобы скорее почувствовать себя лучше. В частности, много пить, много лежать, много спать и обязательно отлежаться несколько дней после полного выздоровления.

Ранее стало известно, что в больницу с подозрением на коронавирус попал артист Лев Лещенко с супругой. Он оказался в реанимации, но его концертный директор заверил поклонников, что «это не из-за вируса». Официальных результатов анализа певца еще не сообщали.

По данным Минздрава России, по состоянию на 26 марта в стране зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции, выписаны по выздоровлению 38 человек. В среду в Москве от коронавируса умерли двое пациентов 88 и 73 лет.

Тема: Распространение коронавируса
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