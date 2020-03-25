НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Карантин поможет Лукьяненко дописать новую книгу в рекордные сроки

Источник:
Sibnet.ru
76 0
Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / CC BY-SA 3.0

Российский фантаст Сергей Лукьяненко, оказавшийся в самоизоляции после поездки в Лондон во время вспышки коронавируса, пообещал поклонникам к началу лета выпустить новую книгу «Предел».

«Наверное, я один из немногих людей, кто скорее доволен самоизоляцией. Вышел на требуемый ритм работы. К концу апреля "Предел" будет готов, в начале лета, надеюсь, выйдет», – написал Лукьяненко на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛукьяненко оценил сериал по его книге

Книга «Предел» – продолжение романа «Порог», вышедшего в конце мая прошлого года. Он написан в жанре космической научной фантастики и показывает расцвет эпохи освоения далекого космоса.

В книге человечество знает, что на других планетах тоже обитают разумные существа, с которыми можно наладить контакт. Выясняется, что большинство представителей развитых цивилизаций гибнет из-за непонятных экспериментов и кровавых войн. Появляется предположение, что за происходящим стоит некая сила, уже несколько тысяч лет провоцирующая геноцид разумной жизни во Вселенной. Экипажу земного корабля предстоит разгадать зловещую загадку.

«Предел» станет второй, но не последней книгой нового цикла. Это читателям подтвердил сам Лукьяненко в комментариях к записи.

Роман должен был выйти в прошлом году, но был отложен из-за нового проекта автора, начавшегося как шутливыйэксперимент на электронной платформе для начинающих авторов. Ранее Лукьяненко сообщил, что временно выложил книгу «Маги без времени» в бесплатный доступ.

Еще по теме
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
Красноярский художник сделал портрет патриарха Кирилла из монет
Фильм про горловое пение вышел в Бурятии
Красноярский художник создал защитный костюм для матери с малышом
смотреть все
Культгид #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина
•
Банки стали повышать ставки по кредитам и ипотеке
•
Определены два главных симптома коронавируса
•
Генсек ООН призвал снять международные санкции
Как это работает
•
Укрепить иммунитет: чеснок, закалка или таблетки?
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Норильчанин сфотографировал северное сияние
Сибирь 25.03.2020 11:41
Спрос на автодома рекордно вырос в Сибири
Сибирь 25.03.2020 11:30
СК расследует массовое заражение в детсаду Омска
Сибирь 25.03.2020 11:21
Мараленка спасли от волков на Алтае
Сибирь 25.03.2020 11:13
Самое популярное
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
37665
Найден особый механизм заражения коронавирусом
29295
Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу
12534
Шахта «Алексиевская» в Кузбассе уволит 500 горняков
5526
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков поручил уничтожить смартфон после съемки Путина
•
Банки стали повышать ставки по кредитам и ипотеке
•
Определены два главных симптома коронавируса
•
Генсек ООН призвал снять международные санкции
Подробности
•
Отпуск и удаленка: что станет с зарплатами во время эпидемии?
•
Фабрика фейков: кому нужны страшилки про коронавирус?
•
Закон готов: какими будут обязательные умные счетчики
•
Справедливости ради: экономист рассчитал налоги для богатых
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Хиты и рекомендации: что бесплатно в видеосервисе Wink
•
Как посмотреть: о бесплатном кино в Wink Ростелекома
•
Ростелеком бесплатно открыл онлайн-кинотеатр Wink
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин приказал перебросить в Италию бригады военных вирусологов
94
Кремль отказался считать новую цену на нефть катастрофой
89
Путин наградил Лаврова звездой Героя Труда
51
Вице-премьер Белоусов указал виновника обвала цен на нефть
48
США испытали планирующую гиперзвуковую ракету
41