Карантин поможет Лукьяненко дописать новую книгу в рекордные сроки

Российский фантаст Сергей Лукьяненко, оказавшийся в самоизоляции после поездки в Лондон во время вспышки коронавируса, пообещал поклонникам к началу лета выпустить новую книгу «Предел».

«Наверное, я один из немногих людей, кто скорее доволен самоизоляцией. Вышел на требуемый ритм работы. К концу апреля "Предел" будет готов, в начале лета, надеюсь, выйдет», – написал Лукьяненко на своей странице в Facebook.

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Книга «Предел» – продолжение романа «Порог», вышедшего в конце мая прошлого года. Он написан в жанре космической научной фантастики и показывает расцвет эпохи освоения далекого космоса.

В книге человечество знает, что на других планетах тоже обитают разумные существа, с которыми можно наладить контакт. Выясняется, что большинство представителей развитых цивилизаций гибнет из-за непонятных экспериментов и кровавых войн. Появляется предположение, что за происходящим стоит некая сила, уже несколько тысяч лет провоцирующая геноцид разумной жизни во Вселенной. Экипажу земного корабля предстоит разгадать зловещую загадку.

«Предел» станет второй, но не последней книгой нового цикла. Это читателям подтвердил сам Лукьяненко в комментариях к записи.

Роман должен был выйти в прошлом году, но был отложен из-за нового проекта автора, начавшегося как шутливыйэксперимент на электронной платформе для начинающих авторов. Ранее Лукьяненко сообщил, что временно выложил книгу «Маги без времени» в бесплатный доступ.