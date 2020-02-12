Лукьяненко оценил сериал по его книге

Российский фантаст Сергей Лукьяненко высказался о сериале, который поклонники из Владивостока снимают по его книге «Осенние визиты». Он не намерен ругать авторов проекта, несмотря на недостатки, которые, по его мнению, легко исправить.

«Продолжаю знакомить вас с этим удивительным сериалом, который осуществляется без поддержки Фонда Кино, Министерства Культуры и прочих замечательных организаций, занимающихся нашим досугом. Но – с вашей поддержкой», — написал фантаст на своей странице в Facebook и опубликовал еще один отрывок из шоу.

В нем показан приход двойника или «визитера» одного из главных героев, политика-мафиози Рашида Хайретдинова. Визитер, которого далее будут называть Визирь, сразу же убивает «оригинал», несмотря на обещания того «пригодиться». Сергей Лукьяненко написал в комментарии к записи, что авторы сериала «попали» в образ этого персонажа. Указал он и на недочеты.

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«Музыка и монтаж, мне кажется, нуждаются в корректировке», — ответил писатель одному из комментаторов.

Он подчеркнул, что «проект реально делается энтузиастами за свой счет и на коленках». «Учитывая, что тридцать лет никто не рискует взяться за "Осенние визиты" — я их ругать не стану!» — добавил Лукьяненко.

Съемки по рассказам и поддержка проекта

Писатель напомнил читателям, что много раз давал разрешение на съемку дипломных работ и прочих некоммерческих проектов по его рассказам и продолжает это делать. Однако при этом не может работать с каждым энтузиастом, школьником или студентом.

«Хотите – пробуйте, вот и всё, что могу. Ну а здесь, по сути, практически такая же ситуация, только люди поопытнее и текст побольше. (Вы же не думаете, что Стивен Кинг в рамках своего "доллар бэби" контролирует съемки?)» — написал фантаст.

Ранее Лукьяненко рассказал, что отдал права на экранизацию книги за 1 рубль начинающему режиссеру из Владивостока. Съемки начались летом, их контролирует сам пиатель. Георгий Саенко и его команда объявили краудфандинг, чтобы собрать на проект 600 тысяч рублей, из них собрано уже более 455 тысяч рублей.

Любой желающий может поддержать проект безвозмездно или получить что-то взамен. Это упоминание имени в одном из эпизодов или в титрах, постер сериала, книгу в подарочной упаковке с автографом Лукьяненко или именные призы.

По сценарию книги, к шестерым разным людям приходят Визитеры – их двойники, представляющие разные стороны жизни человечества: Силу, Власть, Знание, Творчество, Развитие или Доброту. Между ними начинается сражение всеми доступными средствами, в котором побеждает последний оставшийся в живых. В результате, судьба «повернется параллельно желаниям» победившего Визитера. К борьбе присоединяется также и Тьма. Визитеры нападают друг на друга, скрываются, образуют альянсы для достижения своих целей.

В книге действие происходит в 1990-е годы в Москве. Сценарий адаптирован под современность и реалии Владивостока, где проходят съемки. За проектом можно следить в аккаунтах сериала в социальных сетях, там создатели публикуют все новости о процессе, фотографии со съемок и отрывки из сериала.