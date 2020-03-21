Лукьяненко бесплатно отдал читателям новую книгу

Знаменитый российский фантаст Сергей Лукьяненко выложил в бесплатный доступ свою новую книгу «Маги без времени» для читателей, оказавшихся в карантине из-за коронавируса.

«Поскольку многие сейчас предпочитают сидеть дома, а кое-кто и обязан, то вот вам почитать (ну, кто ещё не читал). Последний мой роман, "Маги без времени", временно выложен на платформе Литмаркет совершенно бесплатно, то есть даром… Если возникнет желание заплатить – кошельки Вебмани указаны. Но это не обязательно. Не болейте. Береги себя, цените своё и чужое время», – написал фантаст.

Сам Сергей Лукьяненко также находится на самоизоляции. Ранее он писал, что вернулся из Лондона, куда улетел по делам до того, как Великобритания попала в список неблагополучных по коронавирусу стран.

Еще находясь там, писатель рассказывал про ажиотаж в магазинах Лондона, пустых продуктовых полках и удивлялся, почему британцы в первую очередь раскупили всю туалетную бумагу. Он отмечал, что на улицах очень мало людей в масках, которые, как считает писатель, совсем не помогают. Дураков в масках (которые не помогают) на улицах считанные единицы. А в магазинах кроме туалетной бумаги совсем нет мяса и яиц. Также он писал, что никогда не видел Трафальгарскую площадь настолько безлюдной.

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«Если вы читали много фантастики, особенно пост-ап, то вы должны помнить. Куда страшнее любого вируса – глупость, трусость, жадность и подлость. Вирус может только убить. В нашем случае, даже при самых плохих раскладах, считанные проценты населения. А вот мы сами – можем сделать себя зомби. Даже не чихнув. Мойте руки. И будьте здоровы, телесно и духовно», – призывает писатель.

Новая инфекция начала распространяться из Китая. О вспышке было объявлено 31 декабря 2019 года, постепенно инфекция распространилась на большинство стран мира. Характер распространения вируса назвали пандемией.

За сутки в России выявили 54 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, число инфицированных россиян достигло 253. Все заболевшие граждане посещали неблагополучные по коронавирусу страны в последние две недели. На сегодня от COVID-19 в России вылечились 12 человек.