Глава Росстандарта назвал долю суррогата на автозаправках

Доля суррогатного топлива по итогам 2019 года составила 8,9%, сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов, отметив, что ведомство ожидает снижение этого пок5азателя до 5%.
Росстандарт ожидает снижения доли суррогатного топлива на заправках страны до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год. «Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году», — приводит ТАСС слова Абрамова.
По итогам 2019 года показатель составил 8,9%. По словам Абрамова, Росстандарт видит существенное снижение объемов суррогата на заправках во многом благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо, но считает его недостаточным.
«Снижение с тех 20%, которые были в 2015 году, до 8,9% в 2019 году — это значительное улучшение. Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал еще не исчерпан», — отметил глава ведомства.
Как показали проведенные Росстандартом проверки качества топлива, в ряде регионов страны объем нарушений превысил 15%. «Это ненормально, там мы будем проводить дополнительные проверки», — подчеркнул он. При этом в 18 субъектах РФ доля нарушений техрегламента превысила 20%.
Сейчас за нарушения требований техрегламента по физико-химическим характеристикам топлива налагается штраф в размере 1% выручки, полученной от реализации топлива (но не менее 500 тысяч рублей). За повторное нарушение штраф увеличивается до 3% (минимум — 2 миллиона рублей) либо предусматривается приостановка деятельности сроком до 90 дней.