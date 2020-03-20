Аналитики допустили падение цен на нефть до пяти долларов

Эксперты Citigroup спрогнозировали худший вариант развития событий, когда цены на нефть упадут до пяти долларов за баррель или даже до отрицательных реальных значений.

Нефть марки WTI, как отмечается, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца года. Часть игроков нефтяного рынка начала покупать топливо впрок, надеясь на рост цен. Другие же считают, что цены продолжат снижаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Citigroup предусматривает сценарий по 17 долларов за баррель или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель или даже до отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой

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По мнению аналитика китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management, цена на нефть марки WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Аналитики банков также считают, что котировки продолжат снижаться. В Goldman Sachs прогноз по стоимости Brent понизили на десять долларов — до 20 долларов за баррель.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.



