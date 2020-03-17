Путина удивил подорожавший бензин

Президент России Владимир Путин удивился росту цен на бензин в стране, глава государства поднял тему во время совещания с членами кабинета министров в Кремле.

«У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незначительно, зимнее — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — обратился Путин к членам правительства.

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Он напомнил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в два раза опередил инфляцию. Путин потребовал от чиновников держать под контролем цены на нефтепродукты и не допустить повышения стоимости бензина.

«Ладно предыдущие месяцы, но сейчас-то цены на нефть рухнули, просто рухнули: было 65, до 70 доходило, а сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — спросил участников совещания глава государства.

Ранее Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что обвал цен на нефть не отразится на стоимости бензина. Замминистра финансов Алексей Сазанов также заявил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина.