Преступники угнали грузовик с тоннами туалетной бумаги

Полицейские в США задержали угнанный фургон с тоннами туалетной бумаги, грузовик пропал в среду в штате Северная Каролина, в пятницу сотрудники правоохранительных органов выследили угонщика и заблокировали на одной из федеральных трасс.

Отмечается, что фура перевозила более 8 тонн туалетной бумаги, спрос на которую взлетел из-за вспышки COVID-19 в большинстве штатов, пишет Fox News. Полицейские отметили, что тема туалетной бумаги в обществе «сегодня довольно чувствительна».

США в последние недели столкнулись с ажиотажным спросом на туалетную бумагу на фоне пандемии коронавируса. Так, в некоторых штатах участились звонки в 911 от жителей с жалобой, что у них закончилась туалетная бумага.

Американцев призвали не отвлекать спасателей по таким поводам, а также пользоваться альтернативными возможностями при посещении туалета.