Бездомный в Кузбассе зарезал троих собутыльников

Мужчина в городе Мариинске Кемеровской области во время распития спиртного зарезал троих собутыльников, еще один человек ранен, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Полицейские обнаружили в одном из жилых домов Мариинска тела 34-летней и 57-летей женщин, а также 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Еще один 28-летний местный житель госпитализирован с ножевыми ранениями.

В резне подозревается 23-летний местный житель, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. По версии следствия, мужчина в вечернее время распивал спиртное в компании знакомых местных жителей.

«Во время застолья один из приятелей оскорбил мужчину нецензурной бранью. Тот разозлился и стал наносить всем присутствующим ножевые ранения. Одному из компании удалось покинуть жилище и сообщить о произошедшем сожительнице, которая позвонила в полицию», — говорится в сообщении.

Потерпевшие и подозреваемый являются лицами без определенного места жительства, выяснили следователи. Сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения, мужчине также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.