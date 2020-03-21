США испытали планирующую гиперзвуковую ракету

Соединенные Штаты успешно испытали планирующий гиперзвуковой блок, говорится в сообщении на сайте Пентагона. Испытания состоялись на Гавайях 19 марта, ракета успешно пролетела на гиперзвуковой скорости до своей цели.

«Это испытание является развитием успеха, которым завершился летный эксперимент номер один в октябре 2017 года, когда C-HGB достиг стабильного гиперзвукового планирования на наших целевых дистанциях», — пояснил директор стратегических программ ВМС США вице-адмирал Джонни Вульф.

Блок подвергли дополнительным нагрузкам, с которыми он справился. Полученные данные разработчики используют для будущих разработок. Отмечается, что теперь США готовы перейти к следующей фазе размещения гиперзвукового ударного арсенала.

<br>

«Испытанный сегодня гиперзвуковой блок теперь готов к переходу к разработке вооружений для Сухопутных сил и ВМС, и это один из нескольких вариантов применения гиперзвуковой технологии», — пояснил замдиректора программы Пентагона по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт.