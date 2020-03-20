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Племянник Путина возглавит партию перед выборами в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Яна Задорожная / CC BY-SA 3.0

Сын двоюродного брата президента Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела», основанного в феврале, пишет «Коммерсантъ». Ее основная задача — пройти на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса, пишет «Коммерсантъ».

Как заявил газете Роман Путин, новая партия будет позиционироваться как «правоконсервативный проект», в задачи которого входит защита предпринимателей: снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьба с монополиями и торговыми сетями, снижение налогов, дешевые кредиты.

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Основная цель партии — участвовать в ближайших выборах в Госдуму, сообщил Путин. До конца весны планируется провести учредительный съезд партии, чтобы выдвинуть кандидатов от «Людей дела» на региональных выборах, которые пройдут 8 сентября. По словам Романа Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Сибирском федеральных округах и на Дальнем Востоке». «Коммерсантъ» пишет, что он и сам намерен принять участие на выборах в Госдуму.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата президента. Он является директором ООО «Путин Консалтинг». Кроме того, Роман Путин является гендиректором нефтепроизводящей компании «Звезда Ойл», торгующей автомобильными запчастями «Партнер-Восток», а также ООО «Арбат Нефтегаз», и «Русюгэкспорт» (занимается перевозками), сообщает РБК.

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