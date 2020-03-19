Туристы на Байкале спасли потерявшуюся толстую нерпу

Туристы на Байкале увидели испуганную нерпу, животное потеряло лунку и в панике металось по озеру. Люди помогли млекопитающему.

«Вот эта дурочка потеряла дыру. Первый раз такое вижу», — цитирует НТВ автора видео. На кадрах заметно, как перепуганная нерпа пытается уйти от людей, но не может найти лунку. Тогда туристы решили сами прорубить лунку во льду.

Когда «окно» в Байкал было готово, они подтолкнули толстое животное в нужном направлении и нерпа резво нырнула в ледяное озеро. Нерпа — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера, любимец туристов.

В июне на берегах Ушканьих островов можно наблюдать настоящие сборища этих животных. Они любопытны и иногда подплывают к дрейфующим судам с заглушенным двигателем, выныривают из воды и смотрят на людей.