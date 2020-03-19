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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль допустил перенос весеннего призыва в армию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны», — приводит ТАСС слова Песков, сказанный им в ответ на вопрос о том, не планируется ли отложить весенний призыв.

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По его словам, точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно. «Существуют различные прогнозы развития ситуации. Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать», — сказал пресс-секретарь президента.

«Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными. Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией», — отметил Песков.

Вооруженные силы России комплектуются на смешанной основе — как за счет военнослужащих-контрактников, так и за счет призывников. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, срок службы составляет 12 месяцев. Набор в ВС РФ организуется дважды в год — с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв).

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Оборона #Армия #Здоровье
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