Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный в Амурской области распространяла ложную информацию об эпидемии коронавируса, теперь ее будут судить, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники МВД и ФСБ нашли женщину, которая в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Амурской области, что не соответствует действительности.

На нее составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

За распространение фейковой информации граждане могут быть наказаны штрафом от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения или без нее.

По данным на утро 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса в 28 регионах, большинство заболевших выявлено в Москве.