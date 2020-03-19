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Женщину в России накажут за фейки о коронавирусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница города Свободный в Амурской области распространяла ложную информацию об эпидемии коронавируса, теперь ее будут судить, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники МВД и ФСБ нашли женщину, которая в социальных сетях заявляла о заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Амурской области, что не соответствует действительности.

На нее составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения.

За распространение фейковой информации граждане могут быть наказаны штрафом от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета нарушения или без нее.

По данным на утро 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса в 28 регионах, большинство заболевших выявлено в Москве.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

k051173

ЦитатаТаким образом, средним классом в России президент назвал людей, доходы которых превышают 17 тысяч...

ivanbak

Как можно считать человека "середняком", если 40% от 20тыс он отдаёт за комуналку, а другую тратит на...

Wojnar

17000 общий заработок с премией.После выплаты подоходного как раз на пару сотен выше прожиточного минимума...

Иркут 69

Другой России нет... есть группа людей, возомнивших себя достойными, представлять Россию и право эксплуатировать...

Muzykant

Всё больше убеждаюсь,есть ещё какая то другая Россия.