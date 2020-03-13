Автомобиль в Кузбассе протаранил рекламный щит, трое погибли

Водитель иномарки в Прокопьевске не учел погодных условий и врезался в рекламный столб, на месте погиб он сам и двое пассажиров, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Авария произошла в пятницу около 03.30 (23.30 мск четверга) на проспекте Шахтеров. Водитель Toyota Crown в гололед не выбрал безопасную скорость и наехал сначала на снежный вал, а затем — на стойку рекламного щита.

В ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и обстоятельства аварии.