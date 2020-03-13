НАВЕРХ

Автомобиль в Кузбассе протаранил рекламный щит, трое погибли

Источник:
Sibnet.ru
138 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель иномарки в Прокопьевске не учел погодных условий и врезался в рекламный столб, на месте погиб он сам и двое пассажиров, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Авария произошла в пятницу около 03.30 (23.30 мск четверга) на проспекте Шахтеров. Водитель Toyota Crown в гололед не выбрал безопасную скорость и наехал сначала на снежный вал, а затем — на стойку рекламного щита.

В ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибших и обстоятельства аварии.

Еще по теме
«Скорая» перевернулась после наезда на сугроб в Новосибирске
Иномарка и три грузовика столкнулись на трассе под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Паралимпийский чемпион погиб в лобовом столкновении в Сибири
смотреть все
Кузбасс #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
•
Жена премьер-министра Канады подхватила коронавирус
•
Рубль оказался самой слабой валютой
•
Найдена планета с железными дождями
Подробности
•
Обнуление Путина: как изменится Конституция
•
Рейтинг вирусной опасности: куда ехать не стоит
•
Сугробы победили: Новосибирск станет большой лужей?
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Весеннее тепло придет в Восточную Сибирь
Сибирь 13.03.2020 12:31
«Скорая» перевернулась после наезда на сугроб в Новосибирске
Сибирь 13.03.2020 11:56
Нефть загрязнила Ангару в Красноярском крае
Сибирь 13.03.2020 11:21
Автомобиль в Кузбассе протаранил рекламный щит, трое погибли
Сибирь 13.03.2020 10:59
Самое популярное
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
13356
Вольерная охота: в чем суть новшества?
7357
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6892
Вышел полный ремейк культовой Half-Life
5702
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил решение Путина обнулить президентские сроки
•
Жена премьер-министра Канады подхватила коронавирус
•
Рубль оказался самой слабой валютой
•
Найдена планета с железными дождями
Как это работает
•
World of Warships подарила бонусы абонентам РТК
•
Идеи для популярного блога в Инстаграме
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Как сдать невозвратный авиабилет
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

PARTIZAN88

Прогиб засчитан)))). Но не надейся, на Лахте2 штат уже набран)))))

Иркут 69

Печально. Российская экономика (тьфу, нефтеномика) на уровне бразильской... И это не предел. Что будет...

Muzykant

Так он и не разгибается никогда.

ifhbrjd

Дальше - футбол и вечный карнавал!

druzshok

гарант стабильности где ты,останови мироедов,где наша финансовая подушка безопасности.