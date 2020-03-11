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Совфед одобрил переписывание Конституции

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон о поправке в Конституцию РФ. 160 сенаторов проголосовали за, один — против, трое воздержались.

Ключевая поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина и позволяет действующему главе государства вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году. Кроме этого, поправки содержат множество других изменений.

Так, они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, вводят в Основной закон упоминание бога.

После голосования в Совфеде законопроект передадут в регионы. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов.

После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.

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