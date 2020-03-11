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Китаец вспомнил о «коррупционном» прошлом Транссиба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Путешествие по Транссибирской магистрали, славящейся «темным, коррупционным» прошлым, может преподнести китайскому туристу неприятные сюрпризы в виде «огромных» корыстных проводниц. Но все минусы компенсируются видами Байкала и уникальными зданиями вокзалов и станций, сообщил корреспондент китайского издания The Paper.

История Транссибирской магистрали, по мнению автора, является мрачной и долгой. «Всю историю строительства этой железной дороги, каждую шпалу, каждый рельс, можно описать одним словом — мошенничество!», — цитирует ИноСМИ автора.

Из-за высокой смертности, вызванной сильными морозами и малярией, коррумпированные чиновники управления железной дорогой скрывали отчеты, чтобы «украсть из бюджета побольше», здесь широко процветало взяточничество и хищение материалов.

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«Несмотря на то, что железная дорога была построена очень быстро, на рельсах ее можно смело выгравировать слово "коррупция"», — поделился мнением корреспондент.

Сейчас Россия — лучшая страна по прочности железнодорожного полотна, подчеркнул автор. И наиболее важной функцией РЖД является грузоперевозка. Но качество пассажирских перевозок оставляет желать лучшего. 

Туристу нужна психологическая устойчивость для общения с российскими проводницами «огромными и необъятными». Эти женщины за недостаточную сумму чаевых могут отключить воду или электричество, пугает соотечественников автор.

Но все минусы компенсируются созерцанием российских вокзалов и станций с великолепной отделкой в различных архитектурных стилях, а «путешествуя мимо Байкала, на станции можно купить настоящую копченую рыбу у русской тетушки, плотно закутанной в шубу».

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