НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автомобили резко подорожают в России

Источник:
РИА Новости
341 4
Фото: © Sibnet.ru

Обвал мировых рынков из-за падения стоимости нефти повысит стоимость новых автомобилей в России на 10%, заявил эксперт Ярослав Федосеев.

«В России падение рынка продолжается второй месяц и это точно не конец. Несмотря на падение рынка, в целом цена на автомобили будет расти», — отметил Федосеев, уточнив, что одновременно стоимость некоторых моделей автомобилей снизится из-за отсутствия спроса.

По его словам, причин для подорожания несколько. Так, примерно на 2-3% стоимость вырастет из-за увеличения утилизационного сбора. Официальная инфляция составит около 4-5%. В целом это даст увеличение стоимости на 6-8%. Еще 3-4% добавит обвал рынков.

«В общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%. То есть без учета коронавируса рост цен в 2020 году составит 6-8%, а с учетом влияния коронавируса — на 10% и выше», — подсчитал эксперт.

Еще по теме
АвтоВАЗ выпустил топовый XRay Cross с «Яндекс.Авто»
Peugeot 208 стал автомобилем года
Ученые доказали связь между стоимостью автомобиля и хамством
Объявлена стоимость нового Hyundai Solaris
смотреть все
Авто #Авторынок
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Российской экономике предрекли «кровавую баню»
•
Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России
•
Курс доллара взлетел из-за обвала цен на нефть
•
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Подробности
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
На миру и смерть красна: социальный феномен блогерства
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Финал этапа турнира по Counter-Strike пройдет в Новосибирске
Сибирь 09.03.2020 10:26
Ученые Хакасии создали систему увеличения мощности солнечных панелей
Сибирь 08.03.2020 10:52
Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы
Сибирь 08.03.2020 09:30
Смертельное ДТП произошло в Иркутской области
Сибирь 07.03.2020 14:57
Самое популярное
Сбербанк построил модель распространения коронавируса
9184
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
8419
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
4571
Смерть от сухого льда: что случилось в московской сауне
4556
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российской экономике предрекли «кровавую баню»
•
Саудовская Аравия нанесла «нефтяной удар» по России
•
Курс доллара взлетел из-за обвала цен на нефть
•
Путин поддержал ограничение числа президентских сроков
Как это работает
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Voland2

Это не бизнес, это мошенничество...

anbel13

Не брать, и всё! Пускай у них это всё сгниёт.Но нет, будем брать в три дорого, и ныть.

ifhbrjd

Да уж! Позаботился. Теперь до 60 лет придется все успевать.

Lava Lava

Раз уж Вас так трогает Трогательность то не могу не показать Вам не менее трогательное видео под названием:"Мерси...

Walet 99

И быстренько подал пример.....................