Автомобили резко подорожают в России

Обвал мировых рынков из-за падения стоимости нефти повысит стоимость новых автомобилей в России на 10%, заявил эксперт Ярослав Федосеев.

«В России падение рынка продолжается второй месяц и это точно не конец. Несмотря на падение рынка, в целом цена на автомобили будет расти», — отметил Федосеев, уточнив, что одновременно стоимость некоторых моделей автомобилей снизится из-за отсутствия спроса.

По его словам, причин для подорожания несколько. Так, примерно на 2-3% стоимость вырастет из-за увеличения утилизационного сбора. Официальная инфляция составит около 4-5%. В целом это даст увеличение стоимости на 6-8%. Еще 3-4% добавит обвал рынков.

«В общем сложности цена на автомобили в РФ при снижении спроса может вырасти на 10%. То есть без учета коронавируса рост цен в 2020 году составит 6-8%, а с учетом влияния коронавируса — на 10% и выше», — подсчитал эксперт.