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Вольерная охота: в чем суть новшества?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Закон о вольерной охоте вступил в силу в России — животных будут разводить на закрытой территории и добывать по специальной путевке. Как новый вид охоты будет реализован в Новосибирской области и насколько гуманен такой вид добычи зверей?

По новому закону, животные будут собственностью охотпользователей. Их будут содержать и разводить в огромных вольерах площадью не менее 50 гектаров. При нарушении требований к содержанию животных у владельцев охотхозяйства отзовут лицензию. Охота будет вестись по путевкам круглый год без лимита.

Перечень объектов охотничьей инфраструктуры определит Правительство, а требования к земельному участку — Министерство природных ресурсов. Закон вступил в силу.

На кого будут охотиться в вольерах?

«Наиболее востребованными видами охотничьих ресурсов для содержания и разведения в полувольных условиях (такие хозяйства на основании разрешений Минприроды существуют в России более десяти лет) и искусственно созданной среде обитания являются копытные животные», — говорится в ответе Министерства природных ресурсов Новосибирской области.

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По данным ведомства, в регионе полувольные вольеры находятся в трех хозяйствах, они специализируются на содержании копытных животных (кабан, пятнистый олень). Появление других зависит от заинтересованности в этом юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Для Новосибирской области вольеры на 95% будут специализироваться на кабане, рассказал Sibnet.ru зампредседателя Новосибирского областного общества охотников и рыболов Олег Гордеев. Разводить хищников — волков, медведей — никто не будет, это опасно и сложно.

А развести, например, кабанов в большом вольере можно примерно за два года.

По его мнению, в целом необходимость в таком виде охоты есть, так как в сезон в регионе выдается около 2,5 тысячи разрешений на добычу животных, а желающих около 30 тысяч человек.

«Ограниченное пространство, стоит несколько вышек, сидит охотник, дожидается зверя и стреляет», — сказал собеседник, добавив, что в Сузунском районе уже есть похожий вид охоты. Территория ничем не ограничена, но есть вышки для охотников, кабанов прикармливают, и они сами приходят в нужное место.

По мнению Гордеева, это гуманно: «Еще гуманнее, чем в природе. Если какой-то зверь ранен, он не уходит умирать в лес, его найдут и подберут. Для охотников это безопаснее и больше вероятность получить добычу...». Кроме того, в природе охотники могут застрелить самку кабана, а детёныши останутся одни и погибнут. Хозяину вольера это невыгодно, он будет беречь самок с детенышами, чтобы количество особей на территории не сокращалось. 

Кроме того, когда убивать будут разведенных зверей в вольере, дикие животные за его пределами останутся целы, отмечает Гордеев.

«У нас есть свинокомплексы, почему к ним претензий нет? Там тоже животные размножаются и из них делают колбасу», — ответил он на претензию о жестокости такого развлечения.

Против вольерной охоты

Закон о вольерной охоте вызвал резонанс в обществе, особенно в среде зоозащитников. «У жертвы не будет даже возможности скрыться от убийцы, а для любого желающего удовлетворить свои садистские наклонности не составит особого труда найти и расстрелять зверя. Да и сами животные, выращенные в вольере в контакте с людьми, уже не будут теми самыми дикими зверями, которые обитают в условиях естественной свободы», — говорится в петиции против вольерной охоты на сайте Change.org. Ее подписало более 400 тысяч человек.

Против инициативы выступали ряд депутатов Госдумы. По мнению зампредседателя Госдумы Ольги Епифановой, вольерную охоту в России хотят превратить в «жестокий и аморальный бизнес».

«Ссылаясь на мировую практику, авторы откровенно лгут. Действительно, во многих странах в вольерах-питомниках выращивают зверей, хотя намного больше птиц. Но их выращивают и выпускают в охотничьи угодья, а не "охотятся" прямо в вольерах, поэтому авторы проекта и умалчивают в данной части о добыче. После выпуска зверей в охотугодьях должно пройти минимум четыре месяца до начала охоты», — говорила парламентарий.

Против нововведения выступают и некоторые охотники. Депутат Заксобрания Новосибирской области от КПРФ Роман Яковлев несколько раз в год охотится на уток и зайцев.

«Я негативно отношусь к закону. На мой взгляд замкнутое пространство противоречит принципу охоты. Развлечение спорное, я его не поддерживаю. У меня нет цели добыть как можно больше животных. Большинство охотников придерживаются таких же принципов», — прокомментировал Sibnet.ru Яковлев.

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин (тоже охотник со стажем) в свою очередь отмечал, что новый вид добычи животных создаст стратегический запас мяса, даст сельчанам заработать себе на пропитание, увеличит количество туристов из других стран, а также позволит поставлять экологически чистое мясо дикого зверя за рубеж.

«Это гордость любой страны. Это продовольственная безопасность Российской Федерации», — говорил Кобылкин в интервью телеканалу НТВ.

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Автор закона, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что документ создан для спасения диких зверей, их разведение на воле проблематично.

«В Европе и вообще во всём мире в полувольном содержании разводят животных, а потом постепенно выпускают в дикую природу… Например, в Кении, запретили охоту, и через 10 лет там не стало животных, а в Танзании, где охота разрешена, животных очень много. Мы даём инструментарий сохранять животных, выращивать их, отпускать в природу, а это уже даёт возможность развивать охоту на этих территориях, чтобы экономически поддерживать разведение», — сказал Лисовский.

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