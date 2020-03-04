Движение автобусов в Хакасии закрыли из-за непогоды

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Движение для автобусов на участке трассы Р-257 в Абакане Хакасии закрыли и-за сильной метели, сообщает Росавтодор.

«На участке автомобильной дороги Р-257 «Енисей» Красноярск - Абакан - Кызыл - Чадан - Хандагайты - граница с Монголией закрыто движение для рейсовых автобусов. Причина: неблагоприятные погодные условия (снег, мокрый снег, гололедные явления)», — говорится в сообщении.

Наряды дорожно-постовой службы возвращают транспорт, перевозящий пассажиров, в целях сохранения жизни и здоровья людей, сообщает ГУ МЧС по региону.