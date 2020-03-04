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Самую высокую зарплату вахтовикам предложили в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Самую высокую заработную плату вахтовикам в России предлагают в Иркутске и Новосибирске. На третьем месте по величине заработка для работающий вахтовым методов — Казань, сообщили аналитики по результатам исследования.

«Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Иркутске (82 тысяч рублей), Новосибирске (74 тысяч рублей) и Казани (73 тысяч рублей)», — пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования «Авито работа».

В Москве за одну вахту в среднем зарабатывают 63,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 62,9 тысячи рублей. Однако наибольшее число вакансий с таким режимом работы можно найти именно в столице России (16%).

Аналитики портала по трудоустройству также выяснили, что число вакансий с таким режимом работы выросло в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 19%, а предлагаемая работодателями заработная плата — на 10%. При этом количество соискателей, заинтересованных в вахтовой работе, сократилось на 9% за год.

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