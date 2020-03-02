Оскорбленный барнаулец облил кипящим супом супругу

Житель Барнаула предстанет перед судом за то, что облил кипящим куриным супом оскорбившую его супругу, сообщает прокуратура Алтайского края.

Инцидент произошел после новогодних праздников. Утром женщина готовила куриный суп на кухне. Они с 37-летним мужем распивали спиртное и поссорились. Женщина оскорбила супруга, и он разозлился.

Мужчина взял пластиковую тарелку, зачерпнул кипящий суп и плеснул им на жену, попав на лицо, шею и правое плечо. Ожог 1-2 степени 4% поверхностей тела сочли легким вредом здоровью.

Он признался в содеянном. Смягчающим обстоятельством стало аморальное поведение жены, спровоцировавшее его агрессию. Теперь дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» рассмотрит суд.