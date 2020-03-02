НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Весенняя оттепель придет в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
158 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Весеннюю оттепель обещают в конце недели жителям Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. В большинстве районов днем установится плюсовая температура, и только по северу сохранятся умеренные морозы, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю со вторника по четверг преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура ночью -21… -26, по северу -28… -33, по южной половине края местами -14… -19 градусов. Днем -1… -6, местами -6… -11 градусов. В пятницу ожидается потепление: днем -1… +4, по северу до -6 градусов.

По Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -21… -26, местами -13… -18, по северу -28… -33 градуса. Днем -3… -8, а в четверг местами до +3 градусов.

В Иркутской области во вторник и среду местами небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -7... -12, в северо-восточных районах -21… -26 градусов. Днем -1… -6, местами -9… -14 градусов. В четверг днем -1… -6, местами  до +4 градусов. 

Еще по теме
Мэр Новосибирска попросил прощения за неубранный снег
Умеренные морозы установятся в Восточной Сибири
Погода в Новосибирске порадует плюсом
Климатолог спрогнозировал холодное лето после теплой зимы
смотреть все
Зима #Природа #Гео
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 12
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
•
Глава МВД высказался о снижении нештрафуемого порога скорости
•
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
Подробности
•
Начался Великий пост: меню на каждый день
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
•
Маркировка и коронавирус: что будет с ценой на обувь?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярца оштрафовали за барбекю на крыше
Сибирь 02.03.2020 14:41
Новосибирск заметет в начале недели
Сибирь 02.03.2020 14:22
Иркутского чиновника арестовали по подозрению во взятке
Сибирь 02.03.2020 14:05
Весенняя оттепель придет в Восточную Сибирь
Сибирь 02.03.2020 12:44
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
18101
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
12047
Сухой лед в бассейне убил гостей московской бани
7203
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
5977
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
•
Российские банки жестко ограничили выдачу кредиток
•
Глава МВД высказался о снижении нештрафуемого порога скорости
•
Россия пригрозила турецким военным в Сирии
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Lava Lava

Вот только заявил что времени на раскачку нет, нужен прорыв) И опять 25)

лачинов

Что поделать если главный партнер ушел на карантин. Торговлишка с иноземцами встала, а другой "экономики"...

Lava Lava

Что ответил Путин на вопрос " как прожить на зарплату в 10800 рублей "? Он ответил что у него зарплата...

лачинов

Такого штрафом не запугаешь. Машинку надо бы отобрать, а самого закрыть ненадолго.

ifhbrjd

Приобретенный иммунодефицит у нашей экономики. Нефтяная игла оказалась опасной.