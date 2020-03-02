Весенняя оттепель придет в Восточную Сибирь

Весеннюю оттепель обещают в конце недели жителям Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. В большинстве районов днем установится плюсовая температура, и только по северу сохранятся умеренные морозы, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю со вторника по четверг преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура ночью -21… -26, по северу -28… -33, по южной половине края местами -14… -19 градусов. Днем -1… -6, местами -6… -11 градусов. В пятницу ожидается потепление: днем -1… +4, по северу до -6 градусов.

По Бурятии во вторник и среду преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -21… -26, местами -13… -18, по северу -28… -33 градуса. Днем -3… -8, а в четверг местами до +3 градусов.

В Иркутской области во вторник и среду местами небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -7... -12, в северо-восточных районах -21… -26 градусов. Днем -1… -6, местами -9… -14 градусов. В четверг днем -1… -6, местами до +4 градусов.