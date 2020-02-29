Россиянам предложили «купить» пенсию

Россиянам разрешат использовать для покупки пенсионных баллов или страхового стажа при получении пенсии средства, сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана.

Гарантированный пенсионный план — система добровольных пенсионных накоплений, которая разрабатывается специалистами Центробанка и Министерства финансов. Поправки позволят тратить добровольные отчисления на покупку дополнительного стажа, пишет «Коммерсант».

Сейчас для назначения страховой пенсии необходимо достичь возраста выхода на пенсию, приобрести не менее чем 15-летний трудовой стаж и накопить не менее 30 пенсионных баллов. Те, кому не хватает стажа или баллов, смогут докупить их в Пенсионном фонде России.

Такая мера увеличит популярность накоплений на будущую пенсию за счет личных взносов в негосударственные пенсионные фонды, рассчитывают разработчики системы. Предполагается, что соответствующий закон будет принят до конца текущего года.