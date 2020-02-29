Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что число турецких военных, погибших при авиационном ударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36. «Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что турецкая армия уничтожила более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, в ответ Турция ввела в Идлиб свой контингент.

27 февраля боевики начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии при поддержке Турции. Правительственные войска открыли ответный огонь, вместе с боевиками под него попали турецкие военные.