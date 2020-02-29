НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию

Источник:
РИА Новости
468 21
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии.

«Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что число турецких военных, погибших при авиационном ударе сирийской армии в Идлибе, возросло до 36. «Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно», — подчеркнул он.

Эрдоган добавил, что турецкая армия уничтожила более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. В конце января сирийская армия начала наступление в провинциях Идлиб и Алеппо, в ответ Турция ввела в Идлиб свой контингент.

27 февраля боевики начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии при поддержке Турции. Правительственные войска открыли ответный огонь, вместе с боевиками под него попали турецкие военные.

Еще по теме
Эрдоган позвонил Путину из-за гибели турецких военных
Лукашенко обвинил Россию в принуждении к интеграции
Путин призвал оппозицию к конкретному разговору
Лавров назвал грузинских журналисток «больными девочками»
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
Как это работает
•
Фаршированные блины: что и как завернуть
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Смертельное ДТП произошло под Новосибирском
Сибирь 29.02.2020 17:57
Новосибирцы поищут способ выявлять коронавирус по выдоху
Сибирь 29.02.2020 11:05
Аномально теплое начало марта спрогнозировали для Сибири
Сибирь 29.02.2020 09:46
Медики наткнулись в туалете на сумку с новорожденной
Сибирь 28.02.2020 17:47
Самое популярное
AliExpress оценил риск заражения коронавирусом через посылки
16941
AliExpress объяснил связь между коронавирусом и задержкой посылок
11389
Видео посадки самолета на лед Байкала появилось в Сети
7557
Обвиняемые в убийстве экс-мэра Киселевска были серийными грабителями
5863
Обсуждение (21)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эрдоган предложил Путину покинуть Сирию
•
Россиянам предложили отказаться от поездок за границу
•
Силуанов прокомментировал обрушение рубля
•
Илон Маск нашел «убийцу» для истребителя F-35
Подробности
•
Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?
•
Шестой день Масленицы: Золовкины посиделки
•
Как законно потратить маткапитал в 2020 году?
•
Громкое дело «вора в законе»: кто такой Георгий Углава?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Какая интрига! Ах и ах! Информацию о членах семьи президента приходится узнавать из иностранных источников....

Иркут 69

А что тут "предполагать"..? Шила в мешке не утаишь. Просто странно, что у нас из обычного факта стараются...

лачинов

И что заставило Россию пойти на такой шаг? Слишком много ЗВР накопилось? Или слишком много представителей...

Gunja

Быть чекистом по жизни - это призвание)))

Иркут 69

И все это на 21 году нахождения одного и того же человека у власти... 😀Хроническая шпиономания какая...