Пугающий високосный: откуда взялся лишний день февраля?

2020 год — високосный. Это означает, что календарная зима задержится на один день. Почему 29 февраля бывает только раз в четыре года, отчего этот месяц самый короткий, как возник «лишний» день и почему не стоит бояться високосного года, несмотря на множество суеверий?

Почему в феврале меньше всего дней? По легенде, римский император Октавиан Август решил переименовать последний летний месяц (Sextilis, то есть «шестой») в свою честь. Однако в августе было 30 дней, поэтому император добавил один, чтобы он не был короче июля, названного в честь Юлия Цезаря. Недостающий день отобрали у февраля. Впрочем, многие исследователи считают эту историю всего лишь мифом.

Зачем понадобился новый календарь

Римский диктатор Гай Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры решил реформировать старый календарь, который отличался неудобствами — из-за расчетов на основе движения Луны в году могло быть 355, 377 или даже 378 дней. Его заменил солнечный календарь, разработанный александрийским ученым Созигеном.

С 1 января 45 года все календарные расчеты стали вести на основе движения Солнца — год теперь состоял из 365 дней. Однако на деле Земля совершает полный виток вокруг звезды не за 365 дней, а за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд. Чтобы компенсировать «лишние» часы, минуты и секунды, в календаре ввели дополнительный день каждый четыре года.

Новый календарь назвали в честь Цезаря — юлианским. Кстати, месяц июль переименовали тоже в его честь — раньше он назывался просто Quintilis («пятый»). Дело в том, что римляне отсчитывали начало нового года с марта. Этим объясняется, почему «лишний» день решили добавить именно к февралю.

#История История туалета: от женской «утки» до ватерклозета

Февраль в такой системе был последним месяцем в году, притом четным. Четные месяцы содержали 30 дней, а нечетные — 31. По некоторым данным, первоначально в нем было 29 дней, до 30 одного не хватало, поэтому решение добавлять дополнительный день именно к этому месяцу выглядело вполне логичным.

Однако прибавляли этот день римляне иначе — фактически он вставлялся не в конце февраля, как это принято сейчас, а сразу после 24-го числа, так как отчет дней велся от календ (первых дней месяца). Официально високосный день назывался bis sextus ante calendas martii — дважды шестое число перед мартовскими календами, или еще проще — «дважды шестой день до первого марта».

Русское слово «високосный» восходит именно к сокращенному наименованию дня bisextox («дважды шестой»). В древних русских летописях год с «лишним» днем называли «високост». Название сохранилось даже после того, как дополнительный день начали добавлять к февралю в конце.

Как календарь стал современным

Юлианский календарь использовался в Европе 16 столетий, после чего в него внесли уточнения по поручению римского папы Григория XIII. Оказалось, что календарь не вполне точен — продолжительность года в нем на 11 минут и 14 секунд больше, чем длина солнечного года.

В результате каждые 128 лет накапливался лишний день. За несколько столетий церковные праздники «съехали» в сторону весны. Например, реальное весеннее равноденствие наступало примерно на десять суток раньше 21 марта — официальной даты весеннего равноденствия, которая использовалась для определения дня Пасхи.

Церковь решила сделать календарь более точным. В 1582 году папа Григорий XIII издал постановление, которое уменьшало количество високосных лет. По новому календарю число високосных лет на протяжении четырех столетий уменьшалось на три. Из-за скомпенсированных суток разница между двумя календарями на сегодня составляет 13 дней.

В еврейском календаре високосным называют год, к которому добавляют целый месяц, а не день. Дело в том, что еврейский календарь основывается на лунном месяце, поэтому год из двенадцати месяцев отстает от астрономического года примерно на 11 дней. Чтобы компенсировать отставание, в 19-летний цикл входят семь лет из тринадцати месяцев.

С точки зрения расчетов разница между юлианским и григорианским календарями минимальна — при старом летоисчислении високосными являлись все годы, кратные четырем. После реформы год также считается високосным, если он кратен четырем, но кратные цифре 100 годы являются високосными только тогда, когда они кратны 400.

По новой системе исчисления погрешность в одни сутки накапливалась примерно за 10 тысяч лет. В юлианском календаре эта цифра составляла 128 лет. Однако в обеих системах високосные года выступают в качестве «компенсатора» расхождений между реальным движением Солнца и календарем.

В России григорианский календарь был введен с 14 февраля 1918 года. Однако юлианский календарь продолжают использовать некоторые поместные православные церкви: Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская.

Почему високосный год не страшен

Високосный год окружен множеством суеверий. В интернете можно найти множество рекомендаций, чего нельзя делать в году с «лишним» зимним днем. Считается, что в високосный год не стоит покупать недвижимость, начинать ремонт, принимать решение о смене места работы.

Зловещие приметы не рекомендуют в году с 29 февраля в календаре заключать браки, совершать длительные путешествия, заводить новых домашних животных. Более того, некоторые искренне полагают, что високосный год делает природу недоброжелательной к человеку, поэтому в таком календарном промежутке якобы нельзя собирать ягоды и грибы, ловить рыбу, охотиться.

Согласно поверьям, 29 февраля — это день святого Касьяна, наказанного за предательство Бога. Считается, что святого поставили сторожить ад, Господь отпускает его на отдых раз в четыре года. Из-за этого якобы гибнут животные и урожай, а люди голодают, болеют и умирают. Про этот год на Руси была поговорка: «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой лад все ломать».

#История Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА

Так почему люди издревле боялись високосного года? Исследователи знают, что февраль считался у древних римлян несчастливым месяцем. Возможно, из-за того, что праздник поминовения мертвых приходился именно на февраль. Даже свое имя месяц получил от этрусского бога подземного царства Фебрууса.

Римляне в этом месяце обходились без праздников, замаливали прегрешения усопших, совершали очистительные обряды. Високосный февраль продлял «несчастливый месяц», поэтому отношение к нему было соответствующее. В средневековой Европе год с лишним днем в феврале воспринимался чем-то странным и необычным, поэтому к нему всегда относились настороженно.

При желании с високосным годом можно связать множество несчастий — смертоносную эпидемию чумы в Европе, самое разрушительное землетрясение в Китае, мощнейшее цунами в Японии, падение Тунгусского метеорита, гибель «Титаника». Однако в реальности это лишь банальные совпадения, а високосные годы — всего лишь календарная поправка на точность.