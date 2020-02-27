Роспотребнадзор рассказал о путях распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что коронавирусная инфекция может распространяться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки, поэтому так важно соблюдать личную гигиену.

«Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду», — приводит ТАСС слова Поповой.

Она отметила, что в целом меры профилактики схожи с мерами профилактики гриппа. В частности, Роспотребнадзор рекомендуют носить с собой дезинфицирующее средство для рук. Особо осторожными нужно быть в людных местах — аэропортах, вокзалах, общественном транспорте. Следует максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам.

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Роспотребнадзор советует носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот при кашле или чихании.

На рабочем месте нужно постоянно очищать поверхности и устройства, например, клавиатуру компьютера, панели техники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки. Кроме того, в ведомстве рассказали, как правильно носить медицинскую маску.