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ЦБ рассказал, как банки обманывают россиян

Источник:
"Известия"
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Фото: © Sibnet.ru

Навязывание страховок и юридических услуг, а также платное исправление кредитных историй — такие жалобы поступали в Центробанк от россиян. Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал, как кредитные организации обманывают клиентов.

Центробанку удалось переломить ряд негативных трендов, благодаря чему снизилось количество жалоб от клиентов коммерческих банков. Но кредитные организации находят новые незаконные уловки.

«Например, некоторые банки и МФО предлагали гражданам услугу «улучшения кредитной истории». Сама эта услуга сомнительная: суть ее в том, что заемщик берет небольшой кредит или заем, отдает его вовремя, а компания рассылает во все кредитные бюро информацию о том, какой человек молодец, что он вовремя расплатился, и это его кредитную историю обеляет», — сказал Мамут в интервью «Известиям».

Но кредитор и так обязан передавать информацию в БКИ, «а брать за это деньги незаконно», отметил представитель ЦБ. Когда эта ситуация была выявлена и полностью вскрыты ее масштабы, финансовые организации заставили вернуть деньги клиентам.

Банк России разработал стандарт против недобросовестной продажи финпродуктов — дополнительных услуг. Но такая практика еще живет. «Мы выявляем депозиты «с условием», когда человек при заключении договора вклада должен подписать дополнительный договор – открыть ИИС или сделать что-то еще. Обязанности такой нет, депозит (или вклад) — это публичный договор», — обратил внимание Мамут.

Незаконные звонки

Еще одна тема связана с взысканиями, когда человеку звонят или пишут чаще, чем положено по закону. «Наша позиция — для человека нет разницы, с кем он взаимодействует, кто истребует долг, поэтому и нарушения при взыскании должны оцениваться и наказываться одинаково», — отметил представитель ЦБ.

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По взысканию есть и другая практика микрокредитных организаций, которую сейчас начали перенимать банки: включение в договор согласия заемщика на обращение к третьим лицам. «Мы считаем практику обращения к третьим лицам без их согласия незаконной», — уточнил Мамут.

«В «доисторические» времена человек в графу «поручитель» мог вписать имя друга, знакомого, кого-то еще, даже не ставя его в известность. Это незаконно, и в таких ситуациях звонить людям без их согласия нельзя», — подчеркнул представитель Банка России.

Тема: Личные финансы
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