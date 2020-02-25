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Известный фотограф показал снимки «черного» Красноярска сверху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©vk.com/makhorov

Известный фотограф из Новосибирска Вадим Махоров снял Красноярск с высоты, на снимках видно, как город затягивает смогом.

На прошлой неделе режим «черного неба» продержался в Красноярске несколько дней. Жители жаловались, что в городе нечем дышать. О проблемах красноярцев написал стихотворение Сергей Шнуров, а известная экоактивистка Грета Тунберг сделал репост записи одной из сибирячек. Во вторник в город прилетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова, она проведет прием жителей.

«Больная тема для Красноярска — экология. Но я не могу не показать эти фотографии. Эти снимки я сделал 16-го февраля пролетая над городом во время нашего самолётного путешествия из Новосибирска на лёд Байкала. Согласно сайту nebo.live это был ещё не пик загрязнённости, на следующий день смог стал плотнее на четверть. Обидно, что такой красивый город каждую зиму сталкивается с подобной ситуацией», — написал Махоров.

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Топ комментариев

Алекс555

Придурки. Настанет время и будут думать,как убрать без остатков шрамов и за большие деньги. Обезьяны.

kygear

Макарошки стоят везде одинакова.

лачинов

То есть манипулируя величиной прожиточного минимума можно корректировать размер пенсии.Ох и умные люди...

лачинов

Согласитесь, это их личная дурь и их же проблемы. Вряд ли это достойная тема для принятия каких то законов....

mihty.88

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