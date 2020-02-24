Эвакуированных из Китая украинцев оставили без домашней пищи

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать продукты питания людям, находящимся на карантине в Новых Санжарах, сообщил замглавы ведомства Виктор Ляшко.

«Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям», — цитирует Ляшко «Укринформ».

Замминистра пояснил, что в медцентре работает пищеблок и блюда, в том числе диетические, готовят на месте.

Эвакуированным передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию, добавил замминистра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Несколько десятков украинцев прилетели из Китая 20 февраля и были размещены в Новых Санжарах Полтавской области на карантин. Местные жители пытались не допустить этого, блокировали дороги, дрались с полицией и забрасывали камнями автобус с эвакуированными. Задержаны более 20 человек.