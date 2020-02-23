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Климатолог спрогнозировал холодное лето после теплой зимы

Источник:
URA.RU
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Россиян ждет умеренное лето после столь теплой зимы, считает ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Кисилев.

«Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — пояснил Киселев порталу URA.RU.

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По его словам, природа постарается «выровнять» температурный фон. Эта закономерность подтверждена многолетними данными, пояснил ученый.

Климатолог считает, что из-за практически бесснежной зимы в ряде регионов, почва недополучит влаги, что навредит сельскому хозяйству. А при резком понижении температур растения могут погибнуть.


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